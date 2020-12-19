Щонайменше вісім людей стали жертвами вибуху.

У лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий апарат. Щонайменше вісім людей стали жертвами вибуху.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом в лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Дані про постраждалих не наводяться.

Повідомляється, що 7 людей загинули у відділенні реанімації, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню. Вік загиблих становить від 56 до 85 років. 14 інших пацієнтів відділення перевели в інші лікарні, здатні приймати інфікованих COVID-19.

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Автор: УНІАН