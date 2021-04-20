У вогні згоріла університетська бібліотека.

Лісова пожежа в Національному парку в Кейптауні нищить історичні пам'ятки.

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У вогні згоріла університетська бібліотека разом з усіма книгами.

Вогонь поширився настільки швидко, що нічого не встигли винести.

Там зберігали унікальні ілюстрації до "Книги джунглів" Кіплінга, а також стенограми корінних народів Африки.

Ніхто зі студентів не постраждав, навчання зупинили, евакуювавши усіх з кампуса.

«Книга джунглів» - збірка оповідань англійського письменника Редьярда Кіплінга. Більшість героїв твору - тварини, а головний персонаж - дитина Мауглі. Вона переведена на більш ніж 36 мов світу.

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Автор: Людмила Жерновська