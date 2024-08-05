Вуличні заворушення тривали близько місяця і різко загострилися учора.

Прем'єр-міністерка Бангладеш, яка правила країною 15 років, втекла до Індії на військовому гелікоптері після того, як уряд фактично втратив контроль над ситуацією в країні, охопленій масовими вуличними протестами. Про це повідомляє Sky News.

За попередньою інформацією, 76-річна очільниця уряду Шейх Хасіна та її сестра вирушили на військовому гелікоптері до східного штату Індії Західна Бенгалія, який знаходиться прямо через кордоном від Бангладеш. За іншими даними, вертоліт перевіз їх до північно-східного штату Тріпура в Індії.

Також повідомляється, що багатотисячний натовп увірвався в офіційну резиденцію прем’єр-міністра після того, як стало відомо про її втечу за кордон.

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Головнокомандувач армії Бангладеш генерал Вакер-Ус-Заман звернувся до народу, заявивши, що "до сьогоднішнього вечора" буде врегульовано кризу. Він сказав, що обговорить з президентом питання формування тимчасового уряду, а також пообіцяв, що військові підуть у відставку.

Також він пообіцяв розпочати розслідування обставин загибелі близько 300 людей, яких було вбито під час вуличних протестів за останній місяць. За даними місцевих ЗМІ, лише за один день в неділю під час вуличних сутичок загинули щонайменше 95 людей, зокрема і 14 поліцейських.

Демонстрації почалися зі студентів, які прагнули скасувати систему квот на державні місця, але сутички з поліцією та проурядовими активістами переросли у насильство, у результаті якого минулого місяця загинули понад 200 людей.

Це викликало нову хвилю протестів з вимогою відставки прем’єр-міністерки, яка керує країною вже 15 років.

Інші новини із Бангладеш

Як писав УНІАН, у квітні 2023 року Бангладеш погодився виплатити Росії близько 300 мільйонів доларів в юанях для оплати будівництва атомної електростанції недалеко від столиці, міста Дакка. Електростанція вартістю 12,65 млрд доларів будується за допомогою компанії "Росатом" і фінансується за рахунок російського кредиту.

Також ми розповідали, що Бангладеш вимагає компенсацію від Заходу через війну в Україні. Уряд країни заявив, що компанії, які отримують "шалені прибутки" від війни в Україні, повинні компенсувати постраждалим менш розвиненим країнам.

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