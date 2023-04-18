Електростанція вартістю $12,65 млрд будується "Росатомом" і фінансується за рахунок російського кредиту.

Бангладеш погодився виплатити Росії близько 300 мільйонів доларів в юанях для оплати будівництва атомної електростанції недалеко від Дакки.

Механізм оплати був остаточно узгоджений на зустрічі минулого тижня, повідомляє Bloomberg.

Як йдеться в матеріалі, Росія спочатку відмовилася прийняти платіж в юанях, побоюючись можливих втрат при конвертації валюти, і наполягала на платежах в рублях.

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Електростанція вартістю 12,65 млрд доларів в центральному районі Пабна, приблизно в 140 км на захід від Дакки, будується за допомогою московської державної атомної компанії "Росатом" і фінансується за рахунок російського кредиту.

За словами офіційних осіб, Росія все ще наполягає на альтернативній платіжній системі для торгівлі та бізнесу.

Будівництво АЄС в Бангладеш

У 2011 році Росія і Бангладеш підписали угоду про будівництві АЕС.

Проект атомної енергетики є ключем до майбутньої енергетичної безпеки, оскільки Бангладеш бореться з частими перебоями в постачанні електроенергії і зростаючим попитом з боку підприємств і домашніх господарств.

Росія попросила Бангладеш відкрити прямий платіжний канал між їх центральними банками, щоб полегшити переказ коштів, ускладнений санкціями проти агресора.

Крім того, РФ просить розглянути різні пропозиції, включаючи угоду про валютний своп, використання рубля в торгових розрахунках і створення системи обміну повідомленнями Банку Росії для полегшення двосторонньої торгівлі та інвестицій.

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