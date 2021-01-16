Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.

Правляча німецька партія «Християнсько-демократичний союз» обрала нового голову.

Учасники з'їзду ХДС обрали новим лідером партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета, повідомляє Deutsche Welle.

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Його суперниками в боротьбі за пост голови партії, що входить до правлячої у ФРН коаліції, були колишній голова фракції ХДС у бундестагу Фрідріх Мерц, який повернувся з бізнесу в політику, і голова зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберт Реттген. У другому турі голосування брали участь Лашет і Мерц.

Формально процедура обрання нового голови партії завершиться після голосування поштою, оскільки варіант онлайн-голосування не передбачений у законі про партії Німеччини. З'їзд ХДС з метою обрання нового голови двічі переносився через пандемію.

Новий голова ХДС є одним з найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах до бундестагу. При цьому потенційними кандидатами також вважаються прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії, а також міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до бундестагу.

Її наступницею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовиться від посади голови ХДС і не висуватиметься кандидатом у канцлери.

Відтоді керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборчого з'їзду.

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Автор: Вікторія Токарєва