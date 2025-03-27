'Не наближає нас до миру': Зеленський різко розкритикував спецпредстаника Трампа

Президент зауважив, що Віткофф занадто часто у публічному просторі цитує кремлівські наративи.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував спеціального представника президента США Стіва Віткоффа за цитування кремлівських наративів.

Як зазначив український лідер в інтерв'ю Eurovision News, заяви Віткоффа у дусі кремлівських наративів послаблюють тиск на Росію та ускладнюють встановлення миру.

"Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити", - зазначив президент.

Відео дня

Зеленський зауважив, що Україні необхідна чітка та рішуча позиції США. "Навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині – це посередині, а не ближче до Кремля", – додав він.

Скандальні заяви Віткоффа

Як писав УНІАН, посланець Трампа заплутався в назвах окупованих територій України. Він сказав, що найбільша проблема у війні в Україні - "це так звані чотири регіони... Донбас, Крим, Луганськ... і є ще два".

У виданні The Telegraph написали, що нездатність Віткоффа запам'ятати назви територій була сприйнята критиками як доказ того, що адміністрація Трампа не може розібратися в переговорах між Україною і Росією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спецпредставник президента Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф "неймовірно" справляється зі своїми обов'язками.

Вас також можуть зацікавити новини: