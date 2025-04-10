Олександр Дарчієв заявив, що зустріч пройшла "позитивно".

У Стамбулі, Туреччина, відбувся черговий раунд переговорів між США та Росією. Російська сторона називає метою цієї зустрічі "нормалізацію роботи диппредставництв". Посол у США Олександр Дарчієв, який представляв Москву на зустрічі, заявив, що все пройшло "в позитивній атмосфері".

"Глави делегацій відзначили наявність серйозних подразників від попередньої адміністрації США, які потрібно усунути", - додав він, передає пропагандистський Telegram-канал "РИА Новости".

Крім того, за його словами, сторони домовилися про заходи, які дозволили б полегшити режим пересування дипломатів у країні перебування. Також Росія "підкреслила пріоритетність" повернення дипвласності, яка була конфіскована США.

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"Дипломати обмінялися нотами з фіксацією домовленості про гарантії безперешкодного банківського обслуговування дипмісій. Терміни найближчого нового раунду консультацій між Росією і США наразі уточнюються", - підсумував Дарчієв.

Інші новини про переговори США і Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що в Стамбулі розпочалася зустріч делегацій Росії та США. Вона проходила в закритому форматі. Американську делегацію очолювала заступниця помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Крім того, у Держдепі повідомили про результати переговорів із РФ у Стамбулі. "Сполучені Штати знову висловили своє занепокоєння політикою РФ, яка забороняє наймання місцевого персоналу, що є основною перешкодою для підтримання стабільного та сталого рівня кадрового забезпечення посольства США в Москві", - наголошується в заяві.

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