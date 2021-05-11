Біньямін Нетаньягу закликав громадян суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про намір збільшити силу і частоту ударів по сектору Гази.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на офіційній сторінці ізраїльського прем'єра в Twitter, передає lb.ua.

"За підсумками оцінки ситуації було прийнято рішення про те, що сила і частота ударів [по сектору Гази] будуть збільшені. ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви", - йдеться в повідомленні.

Голова уряду закликав громадян суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля.

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"Ці приписи рятують життя, їх потрібно неухильно виконувати", - додав Нетаньягу.

Ситуація в Ізраїлі

В Єрусалимі з середини квітня тривають сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Причиною заворушень стала заборона ізраїльської поліції збиратися на сходах біля Дамаських воріт Старого міста, де в Рамадан проводили час арабські жителі, і рішення ізраїльського суду про виселення кількох арабських сімей з кварталу Шейх-Джаррах в Єрусалимі.

10 травня в результатіударів Ізраїлю по сектору Газа загинули 20 людей. США і ЄС закликали Ізраїль і сектор Газа припинити обстріли.

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Автор: Олександр Топчій