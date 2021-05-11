Відповідальність за ракетні удари по Ізраїлю взяло на себе військове крило ХАМАС.

Ізраїльська армія обстріляла цілі на півночі Сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку палестинської території.

Читайте такожУ Бразилії арештували екс-бойовика "ДНР" ЛусваргіПро це повідомили у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю, пише DW.

Згідно з даними відомства, вбито трьох активістів руху ХАМАС.

У поліції Ізраїлю повідомляють, що в бік країни було запущено щонайменше сім ракет. Щонайменше одна була перехоплена системою "Залізний купол".

Відповідальність за ракетні удари по Ізраїлю взяло на себе військове крило ХАМАС - "Бригади Аль-Кассам". Палестинське угруповання "Ісламський джихад" також повідомило про нанесення удару по Ізраїлю, пише BBC.

Представник палестинського мінохоронздоров'я заявив, що в північній частині Гази загинули дев'ять палестинців, серед яких троє підлітків.

У чому суть конфлікту

Напруга між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки триває з кінця квітня. Тоді на вулиці виходила переважно палестинська молодь, обурена введеними карантинними обмеженнями в Ізраїлі на час священного місяця мусульман Рамадан. Водночас ізраїльтяни були розгнівані нещодавніми палестинськими нападами на релігійних євреїв.

Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією спалахнули через судове засідання щодо землі з побудованими палестинськими будинками.

Ізраїльські націоналісти стверджували, що ця територія належала Ізраїлю ще до того, як Йорданія поселила сюди теперішніх мешканців. Отож начебто закон дозволяє повернути ізраїльтянам майно, яке було втрачене під час війни за незалежність у 1948 році.

10 травня у Східному Єрусалимі внаслідок чергових сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками постраждали понад три сотні людей.

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Автор: Людмила Жерновська