Сутички спалахнули в останній день священного для мусульман місяця Рамадан.

В останній день священного для мусульман місяця Рамадан на Храмовій горі в Єрусалимі сталися зіткнення між палестинцями та силами правопорядку Ізраїлю.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Jerusalem Post.

Правоохоронці повідомили, що застосували силу після того, як "сотні підозрюваних почали кидати каміння, пляшки та інші предмети в сили безпеки".

Згідно з даними в поліції Ізраїлю, травми отримали не менше 17 силовиків і 163 палестинця.

📹 من المواجهات المندلعة في باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/UvE5d1w6Yn — وكالة صفا (@SafaPs) May 7, 2021

Після зіткнень прикордонні сили Ізраїлю вирішили заблокувати Дамаські ворота, які відкривають дорогу до мусульманського кварталу Єрусалима.

Violent clashes taking place at the Temple Mount between Palestinians and Israel police officers pic.twitter.com/IjlphjV04w — Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 7, 2021

Читайте також Під час стрілянини в метро в Ріо-де-Жанейро загинули 25 людей (відео) Яка реакція інших сторін на сутички на Храмовій горі

На ситуацію відреагував лідер палестинського ісламського руху "ХАМАС" Ісмаїл Ганія, який попросив ізраїльского прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу "не гратися з вогнем", оскільки "це боротьба, в якій ви, ваша армія, ваша поліція і вся ваша країна не зможе перемогти"

Президент Палестини Махмуд Аббас закликав скликати Раду безпеки ООН. Дії Ізраїлю засудили також влада Катару та Йорданії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора