Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі займе пост голови правлячої партії "Грузинська мрія".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив про відставку і тепер він стане головою правлячої партії "Грузинська мрія".

В ході брифінгу Гарібашвілі заявив, що відставка пов'язана з президентськими і парламентськими виборами, які повинні пройти в 2024 році, пише Paper Kartuli.

"У команді багато успішних лідерів, і правильно, якщо ще комусь надасться можливість [бути прем'єром]. Тепер ми стоїмо перед новим викликом. У найближчому майбутньому ми виберемо новий парламент, "Грузинська мрія" повинна бути готова до переконливої перемоги на виборах", - цитує політика видання.

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Гарібашвілі також повідомив, що очолить правлячу партію "Грузинська мрія". Відповідну пропозицію він отримав від політради партії. З'їзд "Грузинської мрії" пройде 1 лютого.

Раніше Грузинські медіа повідомляли, що Гарібашвілі на посаді прем'єра змінить чинний голова партії влади Іраклій Кобахідзе. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Гарібашвілі займав пост прем'єр-міністра Грузії з 21 лютого 2021 року - і раніше, з 20 листопада 2013 по 23 грудня 2015 року.

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Глава правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе допустив, що після президентського терміну проти Саломе Зурабішвілі буде порушено кримінальну справу.

"Як тільки закінчиться термін її повноважень, можлива негайна Актуалізація такої кримінальної справи. Боячись порушити кримінальний закон, вона тому і не витрачала гроші з бюджету на свої візити", - заявив Кобахідзе.

16 жовтня Конституційний суд Грузії задовольнив позов правлячої партії, постановивши, що президент порушує основний закон, коли їздить за кордон без узгодження з урядом, хоча до цього її зобов'язує ст.52 Конституції Грузії.

Відносини між Зурабішвілі і "грузинською мрією" зіпсувалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли президент стала критикувати владу Грузії за "недостатню солідарність" з Україною.

11 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Україну у спробах "відкрити другий фронт" війни проти Росією і заявив, що повернення в країну екс-президента Міхеїла Саакашвілі служило цій меті. Він також заявив, що вважає заслугою свого уряду те, що Грузії "вдалося уникнути" війни.

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