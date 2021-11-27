Меркель двічі розмовляла з Лукашенком, намагаючись вирішити міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував в.о. канцлера Німеччини Ангелу Меркель за телефонну розмову з Олександром Лукашенком.

Про це пише DPA.

Меркель двічі розмовляла з Лукашенком, намагаючись вирішити міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.

Моравецький, своєю чергою, привітав той факт, що Євросоюз бере участь у пошуках дипломатичного розв’язання кризи, але критично налаштований до вчинку Меркель.

Читайте такожВперше МЗС Німеччини очолить жінка: вона відкрито виступає проти "Північного потоку-2""Коли канцлерка Меркель зателефонувала пану Лукашенку, вона сприяла легітимації його режиму, у той час як боротьба за вільну Білорусь триває вже 15 місяців", – сказав глава польського уряду.

Він додав, що Лукашенко у своїх цілях скористався цією розмовою.

"Лукашенко теж зловживав своєю розмовою з Ангелою Меркель. Він зробив вигляд, що Меркель погодилась перевезти дві тисячі мігрантів у Німеччину й інші європейські країни. І це неправильно", – пояснив Моравецький.

Що передувало

У листопаді в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель телефонувала до Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна, щоб вирішити проблему з нелегалами на кордоні ЄС.

За інформацією BILD, Лукашенко наполягав визнати його легітимним і скасувати санкції, введені проти його режиму за фальсифікацію виборів, політичні переслідування й примусову посадку Ryanair в Мінську разом з затриманням блогера Романа Протасевича.

Міграційна криза на кордоні ЄС

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї у гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Особливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається останніми тижнями.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.

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Автор: Яна Ставська