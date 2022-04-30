Прес-секретар Пентагону відкинув твердження Путіна про те, що вторгнення в Україну було спрямоване на захист росіян.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі вдався до різких слів на адресу Володимира Путіна, назвавши його "порочним", а слідом зробив ще кілька емоційних коментарів.

Це він зробив Кірбі під час брифінгу.

Коли Кірбі запитали, чи є Путін раціональним, він сказав, що важко дивитися на те, що він і російські війська роблять в Україні, і "думати, що будь-яка етична, моральна людина може це виправдати".

Потім він взяв паузу в десять секунд і додав, що важко дивитися на кадри з поля бою "і уявити, що так вчинив би будь-який розсудливий, серйозний, зрілий керівник".

Також Кірбі відкинув твердження Путіна про те, що вторгнення в Україну було спрямоване на захист росіян в Україні, викорінення нацизму і захист інтересів Росії.

"Важко пов'язати цю риторику з тим, що він насправді робить всередині України з безневинними людьми", - додав він.

.@PentagonPresSec John Kirby gets emotional talking about war atrocities and Putin—"It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious mature leader would do that. I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity" pic.twitter.com/fHCw67D4Vh — James LaPorta (@JimLaPorta) April 29, 2022

Як повідомляв УНІАН, абсолютна більшість українців негативно ставляться до президента Росії Володимира Путіна (98%).

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