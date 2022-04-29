Ставлення українців до очільників Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції покращилося, а до канцлера Німеччини – погіршилося.

Абсолютна більшість українців негативно ставляться до самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться в оприлюднених результатах дев'ятого загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Зазначається, що абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до Лукашенка (96%) та Путіна (98%).

При цьому протягом останніх двох місяців значно покращилося ставлення українців до очільників Польщі, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Литви та Франції.

Так, українці позитивно ставляться до президента Польщі Анджея Дуди – 92% опитаних, до прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона – 87%, до президента США Джо Байдена – 86%, до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана – 76%, до президента Литви Ґітанаса Наусєди – 75% та до президента Франції Емманюеля Макрона – 75%.

До президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 66%.

"Водночас, погіршилося ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца: позитивно ставляться до нього 30%, негативно – 54% (у січні 2022 року – 23%). До президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра позитивно ставляться 26%, негативно – 44%", - йдеться у результатах опитування.

Аудиторія опитування, проведеного 26 квітня, - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 1 тис. респондентів. Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Раніше стало відомо, що переважна більшість опитаних громадян України підтримують позбавлення депутатів проросійських партій мандатів та заборону цих партій.

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