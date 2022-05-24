Дутерте не згоден з позначенням "спеціальна операція", яке використовує Путін.

Президент Філіппін Родріго Дутерте, що йде у відставку різко розкритикував російського лідера Володимира Путіна за вбивства ні в чому не винних цивільних осіб в Україні.

Про це повідомляє AP.

Дутерте, прозваний вбивцею і катом через підтримку страт злочинців без суду і слідства в Давао, зазначив, що і його, і Путіна називають вбивцями, але між ними є різниця.

"Я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку", - заявив він.

Дутерте, який відкрито називав Путіна кумиром і другом, вперше засудив вторгнення Росії в Україну. Зокрема, через стрибок світових цін на нафту, що вдарив по багатьох країнах, включаючи Філіппіни.

Він наголосив, що не засуджує російського президента через вторгнення, але не згоден з позначенням "спеціальна операція", яке використовує Путін.

За словами Дутерте, насправді це була повномасштабна війна проти "суверенної держави".

Звертаючись до Путіна "як до друга" і посольства Росії в Манілі, Дутерте закликав їх припинити бомбардування і артилерійські обстріли житлових районів і першою чергою дозволити безневинним громадянам безпечно евакуюватися.

Дутерте, який йде у відставку 30 червня, зазначив: "Я йду і не знаю, як вирішити проблему. Ви повинні вирішити війну між Україною і Росією, перш ніж ми зможемо говорити навіть про повернення до нормального життя".

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