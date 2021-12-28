Комісія прийняла таке рішення одноголосно.

Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) назвав Олександра Лукашенко людиною року. Комісія одноголосно прийняла рішення.

Про це повідомляє прес-служба Центру.

"Головного корупціонера" обирали з 1167 кандидатів. Вперше за десятиліття члени комісії прийняли рішення одноголосно.

"Це був знаменний рік для корупції, але Лукашенко виділяється з натовпу", – заявив співзасновник OCCRP та один із суддів комісії Дрю Салліван.

Читайте такожСанкції та більше зброї: у США сенатори озвучили заходи щодо стримування РФЛукашенко відзначили даним званням за наступні заслуги:

організація потоків держкоштів олігархам, близьким до його сім'ї;

примусова посадка пасажирського літака Ryanair з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем;

створення міграційної кризи за допомогою біженців на кордоні Білорусі з ЄС;

поширення дезінформації про коронавірус та методи лікування.

"67-річний Лукашенко чіпляється за владу в Мінську з 1993 року, фальсифікуючи вибори, катуючи критиків, заарештовуючи та б'ючи протестувальників – і все це за допомогою і схвалення Кремля", – зазначено в повідомленні.

Хто ще отримував звання "головного корупціонера"

2014 - президент Російської Федерації Володимир Путін;

2015 - президент Чорногорії Міло Джуканович;

2016 - президент Венесуели Ніколас Мадуро;

2017 - президент Філіппін Родріго Дутерте;

2018 - ДАНСКЕ БАНК;

2019 - прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат;

2020 - президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Читайте також Польща може продовжити паркан від Білорусі до кордону з Україною: названо причину Протести в Білорусі проти режиму Лукашенка

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни в черговий раз оголосив Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування правоохоронними органами Лукашенка.

Через насильство стосовно своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили в ЄС і США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були введені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС і Україною.

27 грудня стало відомо, що опублікували проект змін і доповнень до Конституції Білорусі від створеної Олександром Лукашенком Конституційної комісії.

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