Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя.

Президент Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу.

Про це повідомляє DW.

Цим вона окреслила прозахідний курс країни, який значно прискорився з вторгненням Росії в сусідню Україну.

"Ми хочемо жити в мирі, процвітанні, бути частиною вільного світу. Хоча деякі рішення потребують часу, інші мають ухвалюватися швидко і рішуче, тож ми маємо користуватися можливостями, які приходить зі світом, що змінюється", - сказала Санду.

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президент.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.

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