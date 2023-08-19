Тепер в ПВК "Редут" вербують вже офіційно за контрактом від армії РФ.

У РФ підконтрольна друзям Володимира Путіна олігархам Тимченку та Дерипасці ПВК "Редут" вербує тисячі найманців, щоб відправити в Африку і Сирію.

"Мета всього, що відбувається - замінити Пригожина на Дерипаску", - повідомило близьке до ПВК "Вагнер" джерело правозахисному проекту Gulagu.net.

Кілька загонів (7-й і 8-й загони ветеранів 45-ї бригади ВДВ - саме вони складають основу "Редуту") - були розгорнуті з українського напрямку і перенаправляються в Африку.

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"Ці два загони їхали в Україну, їх зупинили і повернули. Нові завдання. Тепер набір йде до 40 тисяч. Все на Африку і Сирію, займати місця "вагнерівців" і можливо нове щось, Лівія, Малі, Нігерія. Потрібно підписати контракт з 45-ю бригадою. Це все буде в підпорядкуванні керівництва "Редуту". І називатися буде "Барс". Не плутати з іншими" Барсами", їх вже повно", - пише джерело правозахисника Володимира Осєчкіна в одному з цих загонів.

"Редуту" більше не буде в Україні, каже один з найманців. За його словами, набір в цю організацію вже відкритий: "Обдзвонюють людей і "вагнерівців" колишніх". Найчастіша відповідь від відпущених у відпустки найманців Пригожина - "все одно, де служити".

Інший співрозмовник "МО" відзначив, що "тепер в "Редут" вербують вже офіційно за контрактом від армії.

"Не буде проблем з літаками. Багатьох приваблює, але багатьох лякає контракт. Невідомо ще - наскільки і багато хто боїться - чи не пошлють замість Африки на "СВО". Цього не хочуть. Але начебто обіцяють що керівництво "Редуту" не обдурить. І ця група "Барс-Редут" на СВО не піде", - сказав він.

Переправлення ПВК "Вагнер" з Білорусі до Африки - деталі

Євген Пригожин намагається перенаправити своїх бійців в Африку. Ті, хто не задіяний у навчанні військових Лукашенка, відправляються або в Африку, або у відпустки. Більшість вибирають відпустку. Додому за останній тиждень відправили 11 автобусів.

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