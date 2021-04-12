Наступні кілька тижнів місцеві жителі будуть періодично зустрічатися для проведення обрядів на згадку про герцога.

Поки британці оплакують смерть принца Філіпа, до них приєднується і племінна громада на тихоокеанському острові Танна у Вануату. Десятиліттями два місцеві села шанували герцога Единбурзького як богоподібного духовного діяча.

Зараз там офіційний траур, повідомляє BBC. У понеділок місцеві жителі зібралися, щоб вшанувати пам'ять чоловіка королеви Єлизавети II.

"Зв'язок між людьми на острові Танна і англійцями дуже сильний. ... Ми відправляємо послання співчуття королівській родині і народу Англії", - сказав вождь одного з племен.

Хоча за кілька кілометрів розташований аеропорт, острівні шанувальники принца Філіпа живуть простим життям у джунглях Танна, як і їхні предки. Вони як і раніше віддають перевагу традиційному одягу, тоді як гроші та сучасні технології використовують рідко.

Читайте такожУ Лондоні можуть встановити пам'ятник принцу ФіліпуНаступні кілька тижнів місцеві жителі будуть періодично зустрічатися для проведення обрядів в пам'ять про герцога, якого вони вважають переродженим нащадком дуже могутнього духа або бога, що живе на одній з їхніх гір.

Ймовірно, вони проведуть ритуальний танець, процесію, а також будуть демонструвати речі, пов'язані з принцом. Чоловіки племінної громади питимуть каву - церемоніальний напій, приготований з коренів однойменної рослини.

Завершиться все "урочистими зборами". Для церемонії прощання серед іншого може бути вбито чимало свиней.

Точно невідомо, як і чому виник культ принца Філіпа, проте місцеві жителі вірять, що герцог теж жив колись на їхньому острові, але покинув його "у своїй початковій духовній формі, щоб знайти могутню дружину за кордоном". Він нібито керував Великобританією через королеву, щоб нести мир і повагу до традицій в Англії та інших частинах Землі. У 2007 році частина племінних жителів навіть особисто зустрічалася з герцогом, прилетівши до Великобританії, а сам Філіп надсилав громаді свої фотографії.

Читайте такожThe Guardian: Принц Філіп грав німу роль у великій королівській драміУ понеділок, 12 квітня, кілька сотень місцевих жителів зібралися під гігантськими баньяновими деревами, говорили промови, присвячені пам'яті принца Філіпа та обговорювали його можливого наступника. Допускається, що ним може стати принц Чарльз - старший син королеви Єлизавети II та Філіпа.

За інформацією BBC, жителі Вануату також віддали журналістам особисте повідомлення для королеви Єлизавети, яке ті повинні передати британським офіційним особам.

Смерть принца Філіпа

У п'ятницю, 9 квітня, прес-служба Букінгемського палацу повідомила, що чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер у віці 99 років.

Син грецького принца Андрія Філіп і Єлизавета II були одружені 73 роки. У них четверо дітей.

Відспівування і похорон чоловіка королеви Великобританії, принца Единбурзького Філіпа відбудуться 17 квітня.

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Переклад: Катерина Комолова