Чоловікові загрожує до року в'язниці.

У Польщі судитимуть 34-річного українця, який прийшов до школи й поцілував чужу дитину. Чоловік погладив невідому йому дівчинку по голові, після чого "обдарував" її поцілунком в лоб. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє польське видання dziennik.

Так, на початку листопада громадянин України зайшов до початкової школи Варшави, яка розташована в районі Влохи, і відправився в роздягальню. Там він підійшов до дівчинки, яку навіть не знав. Українець погладив чужу дитину по голові й поцілував школярку в лоб. Про реакцію дівчинки можна лише здогадуватися.

Українця затримали за посягання на фізичну недоторканність неповнолітньої дитини. Чоловікові загрожує до одного року в'язниці.

Читайте такожП'яту частину робочих місць у Польщі можуть невдовзі замінити роботи-ЗМІЗа даними прокуратури, підозрюваний пішов на такий дивний вчинок через те, що "скучив за своїми дітьми", які залишилися в Україні. Чоловік нібито сильно сумує.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Польщі українця на смерть засипало землею в котловані. А ще один українець влаштував справжню погоню, його не могли наздогнати одразу 5 авто поліції, він тікав і йшов на таран.

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Автор: Поліна Кузенко