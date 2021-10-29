Чоловіка відкопали, але реанімувати його не вдалося.

Українець трагічно загинув у Польщі, куди проривалися заробітчани з підробленими документами. Чоловіка засипало землею під час будівельних робіт.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сілезького воєводства

Ім'я загиблого не називають. Відомо, що українцю було 33 роки й працював він у глибокому котловані, де стався зсув ґрунту.

На місце інциденту одразу прибули рятувальники. Пошукові роботи тривали кілька годин. Українця дістали з-під завалів, але реанімувати його не вдалося.

Поліція, прокуратура та Національна інспекція праці з'ясовують причини та обставини нещасного випадку.

Смерть Дмитра Никифоренка в Польщі: деталі

Дмитра затримали Никифоренко у Вроцлаві ще наприкінці липня, коли чоловік повертався з роботи на автобусі, нібито напідпитку. Водій автобуса висадив хлопця, нібито тому що той бив головою у вікно, і викликав рятувальників. Ті в свою чергу викликали поліцію.

Польське видання "Газета Виборча" отримало відео з витверезника, куди доставили українця. Як пише видання, з відео видно, що Дмитро агресивно себе не вів, але польські правоохоронці стали його бити. Навалилися вшістьох, били кулаками, кийком і душили, притискаючи голову до підлоги коліном. Півгодинні тортури Дмитро Никифоренко не витримав, лікарі реанімувати його не змогли.

За інформацією видання, за фактом смерті українця відкрито справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. Винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення. Наразі відомо, що чотирьох поліцейських відсторонили від служби, а ще двох звільнили.

25-річний Дмитро приїхав до Вроцлава на заробітки і працював на будівництві. Хлопець планував у вересні одружитися з українкою, з якою познайомився в Польщі.

Правоохоронці Вроцлава пред'явили звинувачення дев'яти особам у справі про смерть українця.

Автор: Анастасія Горбачова