Спочатку реформи щодо гендерної рівності в армії планували впровадити на початку 2027 року.

У Данії жінок, яким з 1 липня виповниться 18 років, почали призивати до армії нарівні з чоловіками. До цього данські жінки могли піти служити тільки добровільно. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Данія хоче збільшити кількість молодих людей в армії на тлі російської агресії та зростання військових інвестицій у країни НАТО. Саме тому було ухвалено рішення про розширення обов'язкового призову на жінок.

В агентстві наголосили, що з 1 липня в Данії жінки і чоловіки, як і раніше, можуть служити добровольцями. Решту місць буде заповнено шляхом гендерно-нейтральної лотереї.

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Спочатку реформи щодо гендерної рівності в армії Данії планували впровадити на початку 2027 року. Проте було ухвалено рішення про перенесення на літо 2025 року.

Керівник програми призову полковник Кеннет Стрем розповів журналістам, що цей крок ґрунтується на поточній ситуації з безпекою. За його словами, молоді жінки могли б брати участь у колективному стримуванні серед країн НАТО.

Данія розглядає можливість відправити миротворців в Україну - що відомо

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявили, що їхня країна готова надати свої війська, якщо Україні знадобляться європейські миротворчі сили. Вони зазначили, що Європа повинна посилати правильні сигнали главі РФ Володимиру Путіну.

Проте Троельс Лунд Поульсен підкреслив, що поки що реальних планів щодо цього питання немає. Він сказав, що Данія ще не ухвалила рішення взяти на себе конкретні зобов'язання.

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