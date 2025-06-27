За даними видання, міністр оборони США Піт Гегсет не спростував існування планів на випадок силового захоплення острова.

Глава Арктичного командування Данії Серен Андерсен заявив, що плани США щодо можливого контролю над Гренландією його не турбують. Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що президент Дональд Трамп відкрито допускав навіть силовий сценарій.

"Я сплю чудово. У військовому плані ми співпрацюємо, як завжди", - сказав Андерсен.

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Зазначається, що США давно розглядають Гренландію як стратегічно важливу територію: через неї проходить найкоротший шлях між Північною Америкою і Європою, і тут розташована ключова база раннього ракетного попередження.

За даними видання, міністр оборони США Піт Хегсет не спростував існування планів на випадок силового захоплення острова.

Важливо, що Данія посилює оборону Гренландії на тлі нестабільної міжнародної обстановки. Андерсен підкреслив:

"Якщо Росія почне змінювати свою поведінку біля Гренландії, я повинен мати можливість відреагувати. Якщо Росія висадиться на східному узбережжі, ця операція швидко перетвориться на рятувальну".

Претензії США на Гренландію

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні обговорюють новий план із втягування Гренландії у сферу впливу США. Замість прямої анексії може бути використана схема посилення зв'язків, яку раніше було застосовано до кількох острівних держав Тихого океану.

За словами двох американських чиновників і ще однієї особи, знайомої з обговореннями, адміністрація Трампа розглядає варіант запропонувати лідерам Гренландії договір про вільну асоціацію зі США.

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