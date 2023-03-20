Чинний президент країни отримав найбільше голосів виборців.

В Чорногорії відбувся перший тур президентських виборів, явка на якому склала 63,9% (близько 344,7 тисяч виборців).

Як повідомляє державна телекомпанія Чорногорії, найбільше голосів на президентських виборах набрали нинішній президент Чорногорії Мило Джуканович ("Демократична партія соціалістів") та Яков Мілатович (кандидат від руху "Європа зараз").

Коли було оброблено вже 95,5% голосів, було відомо, що Мило Джуканович набрав 35,3%, а Яков Мілатович – 29,3%.

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Третім за кількістю голосів (19,1%) став проросійський та просербський кандидат Андрій Мандич (голова партії "Нова сербська демократія" та лідер руху "Демократичний фронт"). Відтак він не потрапляє до другого туру виборів, що відбудеться 2 квітня.

Вибори в Чорногорії - що треба знати

Напередодні виборів прогнозували, що вони можуть перетворитися на протистоянням між проєвропейським Мило Джукановичем та проросійським кандидатом Андрієм Мандичем. Хоча Мандич вже не братиме участь в президентський перегонах, він все ще має вплив на їхній перебіг. Він публічно закликав виборців підтримати опонента Джукановича Якова Мілатовича.

Джуканович упродовж останніх 32 років з двома дворічними перервами обіймав найвищі посади в Чорногорії – був прем’єром та президентом країни. У 2018 році він розпочав свій другий президентський термін. Після обрання він пообіцяв своїм виборцям зберегти курс країни на членство в ЄС.

37-річний Мілатович у 2020-2022 роках обіймав посаду міністра економіки та економічного розвитку. Разом із міністром фінансів Мілойко Спаїчем розпочав програму економічних реформ "Європа зараз", пізніше заснував однойменну партію, яка вже брала участь в місцевих виборах торік. Мілатович публічно виступав за вступ Чорногорії до Європейського Союзу, але водночас виступає за тісніші взаємини з Сербією.

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