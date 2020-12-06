У столиці всі станції метро відкриті.

У містах Білорусі відбуваються традиційні недільні протести проти фальсифікацій на президентських виборах та насильства.

Читайте такожУ Білорусі на недільній акції протесту затримали понад 330 людей – правозахисникиЯк повідомляє білоруський ресурс Tut.by, люди збираються в колони в різних мікрорайонах Мінська, в деяких місцях відбулися затримання. У різних частинах міста стоять пости міліції та невідомих, всі станції метро відкриті.

У Гродно шикуються ланцюги солідарності, також на протести вийшли в Боровлянах та Заславлі.

Станом на 15:00 волонтери повідомляють про 52 затриманих.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, у Гродно затримали двох журналістів агентства БелаПАН.

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Ігор Орел