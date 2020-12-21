Багато білорусів вважають, що влада посилює контроль над громадянами через масові протести.

Відсьогодні білорусам заборонено залишати країну через наземні пункти пропуску.

Читайте такожУ міграційній службі розповіли, скільки білорусів попросили притулку в УкраїніПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Як відомо, півтори сотні людей затримані в Білорусі за участь у протестах проти Лукашенка. Найбільше - в Мінську.

Силовики проводили облави і затримували навіть за біло-червоно-білі стрічки на одязі.

Тим часом відсьогодні білорусам заборонено залишати країну через наземні пункти пропуску.

За офіційною версією, таке рішення прийняли, щоб зупинити поширення коронавірусу. Однак багато білорусів вважають, що влада посилює контроль над громадянами через масові протести.

Вибори і протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тихановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня повинні виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, повинні звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

Раніше Україна приєдналася до європейських санкцій проти Білорусі.

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Автор: УНІАН