Попри настання темряви, протести в білоруській столиці тривають.

На протестах у Мінську та інших містах Білорусі сьогодні затримали понад 140 людей.

Читайте такожВиїзд з Білорусі хочуть зробити платнимПро це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Точну кількість учасників оцінити складно. Силовики перешкоджали проведенню маршів, проводили затримання.

На "Марші народного трибуналу" найбільша кількість затриманих у Мінську.

Попри настання темряви, протести в білоруській столиці тривають.

Це друга протестна неділя, коли в Мінську не відключали мобільний інтернет і не закривали станцій метро.

Протести у Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська