Відповідно до закону Білорусі, адміністративний арешт не може бути призначений вагітній жінці (ч.2 ст. 6.7 КоАП).

Вагітній мешканці Мінська на ім'я Вікторія дали 25 діб арешту за участь у протесті.

Про це повідомляє НЕХТА Live.

Справа Вікторії розглядалася сьогодні в суді Фрунзенського району. Разом з мамою вчора її затримали на "площі змін".

Свою провину (участь у мітингу і опір міліції) вона не визнає.

В ході суду дівчина розповіла, що вагітна, проте суддя Андрій Чумечко призначив їй 25 діб адміністративного арешту. Крім того, він відмовив у клопотанні викликати на процес маму дівчини, яка була свідком затримання.

Відповідно до закону Білорусі, адміністративний арешт не може бути призначений вагітній жінці (ч.2 ст. 6.7 КоАП).

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Загибель білоруського активіста Бондаренка

12 листопада в Мінській лікарні помер 31-річний житель столиці Білорусі Роман Бондаренко. За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і відвезли на мікроавтобусі після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки на "площі змін".

У Європейському Союзі заявили про готовність запровадити додаткові санкції проти чиновників Білорусі після смерті активіста Бондаренка.

Міністерство закордонних справ України також виступило за покарання вбивць білоруського активіста.

Протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Денис Прядко