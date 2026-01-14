Віткофф таємно зустрівся з іранським принцом у вигнанні, - Axios

Це перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією Трампа від початку масових протестів у країні.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф на вихідних провів таємну зустріч із колишнім спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві, який перебуває у вигнанні. Про це повідомляє Axios з посиланням на високопоставленого американського посадовця.

За даними видання, це перший контакт на такому рівні між іранською опозицією та адміністрацією президента Дональда Трампа від початку масових протестів в Ірані. Деталі зустрічі не розголошуються.

Реза Пахлаві – син іранського шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року. Нині він мешкає у США та очолює одну з опозиційних фракцій, намагаючись позиціонувати себе як "перехідного" лідера у разі падіння чинного режиму в Тегерані.

Відео дня

У вівторок вранці команда з національної безпеки Білого дому провела окрему нараду, присвячену можливим варіантам реагування на події в Ірані. Президент Трамп участі в ній не брав. За словами джерел Axios, обговорення в адміністрації наразі перебувають на ранній стадії.

Співрозмовник видання, безпосередньо обізнаний із ситуацією, зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо на закритих зустрічах заявляв, що на цьому етапі адміністрація схиляється до використання некінетичних методів реагування для підтримки протестувальників.

Масові протести в Ірані почалися 28 грудня 2025 року на тлі глибокої економічної кризи, різкого падіння національної валюти та зростання інфляції. До запровадження інтернет-блокад повідомлялося, що демонстрації охопили близько 120 міст по всій країні.

Іранська влада намагається жорстко придушити протести, зокрема із застосуванням зброї. За даними правозахисних організацій, унаслідок розгону демонстрацій загинули понад 600 людей. Водночас агентство Reuters з посиланням на неназваного чиновника повідомляло про близько 2000 загиблих. Кількість затриманих, за різними оцінками, перевищує 10 тисяч осіб.

Протести в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора президент США Дональд Трамп закликав іранців продовжувати протести і заявив, що допомога вже на підході. Видання зазначає, що очільник Білого дому не надав жодних деталей, що він збирається робити.

Натомість іранський чиновник у коментарі Reuters заявив, що під час протестів загинуло близько 2000 осіб. Це перший випадок, коли влада визнала високу кількість жертв інтенсивних репресій під час двотижневих заворушень по всій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: