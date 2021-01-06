Раніше прихильники Трампа зуміли увірватися до будівлі Капітолію, де розташовується Конгрес.

У Вашингтоні вводиться комендантська година. Подібне рішення влада прийняла на тлі протестів, які проходять поблизу будівлі Капітолію.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією ЗМІ, про введення обмежень оголосила мер Вашингтона Мюріел Баузер. Комендантська година діятиме в окрузі Колумбія з 18:00 до 6:00 за місцевим часом.

Читайте такожТрамп попросив протестувальників діяти мирно

Протести в США: що відбувається

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо

3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован