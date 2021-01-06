Прихильники Дональда Трампа увірвалися в конгрес і оточили зал сенату.

Чинний президент США Дональд Трамп закликав протестувальників підтримати поліцію і діяти мирно.

Читайте такожПрихильники Трампа увірвались до Конгресу, який затверджує результати виборів у США (фоторепортаж, відео)Про це він написав у своєму Twitter-акаунті в середу, 6 січня.

Раніше прихильники Трампа увірвалися в конгрес і оточили зал сенату. Засідання сенату було перервано через протести.

Протестувальники зім'яли огорожі перед будівлею Капітолію і вступили в зіткнення з поліцією, яка почала застосовувати сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Поліцейські прийняли рішення про евакуацію людей з двох навколишніх будівель.

"Я прошу всіх у Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, ми - партія правопорядку - поважайте закон і наших великих чоловіків і жінок у блакитному. Дякую!", - написав Трамп.

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Автор: УНІАН