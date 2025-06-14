Гегсет пояснив, що це рішення було ухвалено для захисту американців на Близькому Сході.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США дійсно перекинули частину систем протидії БПЛА з України на Близький Схід. Цю інформацію він підтвердив в ефірі Fox News.

За словами Гегсета, рішення про перекидання частини систем протидії дронам було ухвалено для захисту американців на Близькому Сході.

"Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі. І мені поставили запитання: "Ви дійсно перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід?" Я відповів: "Так, перекинули". Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей у регіоні та по всьому світу, тому що сьогодні в обороні ландшафт інший", - сказав він.

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Міністр оборони США додав, що "війна змінюється просто на очах". Він підкреслив, що навіть невеликі дрони можуть нести серйозну загрозу.

"Це лякає? Так, лякає. Але у нас на місцях - правильні люди", - заявив Гегсет.

У Трампа не виходить завершити всі війни

Раніше оглядач The Guardian Джозеф Гедеон нагадав, що в інавгураційній промові президент США Дональд Трамп говорив про те, що його найголовнішим досягненням стане спадщина "миротворця і об'єднувача". Проте американському лідеру так і не вдалося завершити війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

"Президент, який присягнувся покласти край глобальним конфліктам - включно з тим, який він обіцяв розв'язати за добу, натомість керував їхньою ескалацією", - наголосив Гедеон.

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