Для обміну розглядають кандидатури репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, а також російського опозиціонера Олексія Навального.

Росія домагається повернення свого терориста, співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова, можливо, в обмін на репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та інших осіб, утримуваних Росією, в тому числі називається ім'я опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Wall Street Journal, Красіков відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство Земляхана Хангошвілі, який, за твердженнями Москви, керував терактом в Росії в 2004 році.

Видання з посиланням на джерела, що мають відношення до вищих ешелонів влади РФ повідомляє, що незадовго до винесення вироку в 2021 році президент Росії Володимир Путін доручив своєму головному раднику з безпеки Миколі Патрушеву вивчити можливість обміну полоненими з метою звільнення Красікова, що підкреслює високу цінність Красікова для Путіна.

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"За словами західних чиновників, Москва з тих пір неодноразово піднімала питання про справу Красікова в переговорах про обмін полоненими. Чиновники заявили, що Красіков відіграє центральну роль у зусиллях США по звільненню людей, утримуваних Росією, в тому числі, можливо, ветерана морської піхоти США Пола Вілана і репортера Wall Street Journal Евана Гершковича", - пише WSJ.

Один із західних чиновників, який брав участь в переговорах про обмін заручниками з Росією, сказав, що Путін був зацікавлений в їх обміні тільки на Красікова. При цьому інші західні чиновники заявляють про можливість багатостороннього обміну російських затриманих, у тому числі називається ім'я російського опозиціонера Олексія Навального.

У липні президент США Джо Байден заявив, що серйозно налаштований на обмін полоненими на Гершковича з Кремлем, але не повідомив подробиць. Водночас заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив у квітні, що Росія розгляне можливість обміну тільки після винесення вироку у справі Гершковича.

У Німеччині не повідомили, чи розглянуть можливість обміну Красікова. Як зазначає WSJ, такий обмін може зіткнутися з перешкодами, оскільки за законами країни засуджені вбивці не можуть бути обміняні.

Крім того, на думку західних чиновників, "будь-які переговори за участю Красікова будуть делікатними і непередбачуваними, враховуючи серйозність його злочину".

Вбивство Красиковим Земляхана Хангошвілі

Вадим Красіков був засуджений за вбивство "ворога Кремля" Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

23 серпня 2019 року Красіков під'їхав ззаду на велосипеді до Зелімхана Хангошвілі, який брав участь у Другій чеченській війні в якості польового командира і проживав після цього в Німеччині, і зробив три постріли з пістолета. В результаті Хангошвілі був убитий на місці.

Прокуратура Німеччини стверджувала, що злочин замовив уряд Росії.

Затримання Евана Гершковича в РФ

Власний кореспондент газети Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований російськими силовиками в кінці березня. ФСБ затримала його в Єкатеринбурзі, коли він збирав матеріал для статті про "групу Вагнера" і якраз планував чергове інтерв'ю.

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