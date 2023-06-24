Глава РФ розповів своєму пособнику про ситуацію в Росії.

Вранці 24 червня стало відомо про те, що президент Росії Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко переговорили телефоном.

Їхня розмова відбулася на тлі організованого ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним заколоту на території Росії. Про переговори повідомляє "Белта", посилаючись на інформацію прес-служби президента РБ.

"Президент Росії зателефонував сьогодні вранці президенту Білорусі, відбулася телефонна розмова. Володимир Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію в Росії", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в турецькому місті Бодрум вночі 24 червня приземлився літак Лукашенка.

Що відбувається в Росії сьогодні, 24 червня 2023 року

Напередодні ввечері ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ в обстрілі "вагнерівців", у Шойгу це заперечують.

Потім ватажок "вагнерівців" почав записувати аудіо з погрозами мало не повалення влади в РФ. Вранці 24 червня стало відомо, що Пригожин і його найманці увійшли в Ростов і почали вимагати зустрічі з Шойгу і Герасимовим.

Трохи пізніше головний "вагнерівець" заявив, що його найманці нібито контролюють всі військові об'єкти у Ростові-на-Дону. Незабаром низка ЗМІ повідомила, що ПВК "Вагнера" взяла під контроль військові об'єкти у Воронежі.

24 червня вранці Путін також записав звернення до росіян і назвав дії Пригожина" зрадою", при цьому імені Пригожина протягом 5-хвилинного відео він жодного разу не назвав.

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