Президент Туреччини запросив російського диктатора у свою країну з візитом.

Президент Туреччини Таїп Ердоган у понеділок, 1 вересня, в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї провів переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорили, зокрема, й питання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Так, за даними видання, Ердоган заявив Путіну, що Анкара працює над пошуком справедливого та тривалого припинення війни в Україні і що переговори між сторонами у Стамбулі сприяють мирним зусиллям.

Крім того, Ердоган і Путін обговорили двосторонні зв'язки, мирні зусилля щодо ситуації між Азербайджаном та Вірменією, напади Ізраїлю на Газу та події в Сирії.

Відео дня

Також Кремль оприлюднив заяву російського диктатора про його зустріч з турецьким президентом. Зазначається, що Путін висловив йому впевненість, що "особлива роль Туреччини в урегулюванні війни в Україні буде затребувана й надалі".

"Вдячні турецьким друзям за вагомий внесок у політику і дипломатичні зусилля з урегулювання української кризи. На стамбульському майданчику з травня цього року відбулося вже три раунди прямий російсько-українських переговорів, які дозволили просунутися у вирішенні низки практичних питань у гуманітарній сфері. Впевнений, що особлива роль Туреччини у цих справах буде затребувана й далі", - сказав кремлівський правитель.

За даними ЗМІ, Ердоган заявив, що чекає Путіна з візитом у Туреччині.

Візит Путіна до Китаю

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін на саміті у Китаї цинічно висловив "надію" на мир. За його словами, повномасштабне вторгнення РФ в Україну нібито було спровоковане Заходом, і потрібно усунути першопричину "кризи в Україні" та встановити баланс сил. Диктатор додав, що спроби Заходу залучити Україну до НАТО є однією із причин конфлікту. Водночас, на його думку, саміт на Алясці з президентом США Дональдом Трампом відкриває шлях до миру в Україні.

Також у Путіна в Китаї була зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Останній навіть похизувався дружніми обіймами з Путіним, оприлюднивши відповідну світлину."Після завершення роботи на саміті ШОС президент Путін і я разом поїхали на місце проведення нашої двосторонньої зустрічі. Розмови з ним завжди є глибокими", - написав Моді у соцмережі X.

Вас також можуть зацікавити новини: