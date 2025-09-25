Президент США закликав і Туреччину відмовитися від російських енергоресурсів.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін "повинен зупинитися". Він також наголосив, що Росія витратила мільйони доларів на бомби, ракети і життя людей, але практично не просунулася на території України.

Говорячи про Ердогана, американський лідер наголосив, що хотів би, щоб Туреччина перестала купувати нафту в Росії, поки окупанти "продовжують свій нестримний наступ проти України". І також вказав на можливість Туреччини вплинути на події в Україні.

"Усі поважають Ердогана, і я його теж поважаю. Він може чинити великий вплив на перебіг війни в Україні, якщо захоче, але вважає за краще зберігати нейтралітет", - наголосив Трамп і додав, що президент Туреччини користується величезною повагою в усьому світі, зокрема в Україні та Росії.

Ердоган побудував потужну армію і активно використовує американське обладнання, а ще він "знає Путіна так само добре, як і Трамп".

Інші заяви президента США

Раніше УНІАН повідомляв, чого насправді хоче Трамп після того, як різко змінив свою позицію в бік Росії. Українські та європейські урядовці привітали зміну риторики Трампа, але все ж таки потрібно проявляти обережність.

У Польщі теж озвучили занепокоєння після слів президента США. Вони побачили в заяві Трампа про перемогу України "подвійне дно". "За цим дивним оптимізмом ховається намір зменшити залучення США і перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу", - написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

