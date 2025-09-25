Польський прем'єр закликав не піддаватися на ілюзії.

Несподівана заява Дональда Трампа про здатність України повернути усі свої території військовим шляхом неабияк занепокоїла європейських лідерів. Свої побоювання на сторінках соцмережі Х виклав польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

"Президент Трамп заявив, що Україна може, за підтримки Європейського Союзу, повернути собі всю свою територію. За цим дивним оптимізмом ховається намір зменшити залучення США та перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу", – написав Туск.

Він додав, що правда є кращою за ілюзії.

Трамп заговорив про перемогу України

Як писав УНІАН, раніше цього тижня Трамп ошелешив світ заявою, що різко контрастує з його висловлюваннями перших тижнів президентства. Якщо у лютому він дорікав Зеленському тим, що той "не має карт" на руках, то тепер президент США переконаний у здатності України вигнати росіян з усієї своєї території – за підтримки Європи.

За даними The Wall Street Journal, несподіваний оптимізм Трампа пов’язаний із тим, що президенту США на пальцях пояснили реальні "здобутки" Росії на фронті за три роки. Крім того, Зеленський начебто розповів йому про плани нового українського контрнаступу, які вразили господаря Білого дому.

