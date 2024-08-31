Поставка орловських рисаків є частковою оплатою артилерійських снарядів, терміново необхідних для війни Росії в Україні.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин отримав нову партію коней з Росії. Згідно із заявою ветеринарної влади Приморського краю, який має залізничне сполучення з Північною Кореєю, - у неділю через вузький сухопутний кордон було перевезено 24 коня.

Як пише видання The Times, 19 жеребців і п'ять кобил - це орловські рисаки, які, як відомо, є улюбленою породою Кіма і на яких він зображений на пропагандистських знімках. Тридцять коней цієї породи також були відправлені в Пхеньян у 2022 році.

Незважаючи на те, що країна розробила ядерну зброю і балістичні ракети, Північна Корея також інвестує в одну з найстаріших у світі військових технологій, створюючи мережу кінних військових підрозділів. Згідно з офіційними торговельними звітами, у період з 2020 по 2023 рік країна витратила щонайменше 600 000 доларів на породистих коней, імпортованих з Росії.

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Їхня цінність для Кіма скоріше символічна, ніж військова: коні відіграють важливу роль у культі особистості, який він створив навколо себе і своєї сім'ї. У репортажах про його дитинство і юність державні ЗМІ показували, як він їздив верхи разом зі своїм батьком, Кім Чен Іром. У 2018 році з'явилася серія драматичних фотографій, на яких він зображений, як скаче верхи верхи по снігу на священній горі Північної Кореї Пекту разом зі своєю дружиною Лі Соль Чжу, а також сестрою і близьким помічником Кім Е Чжон.

Південнокорейська газета Chosun Ilbo недоброзичливо описала Кіма і його дружину, назвавши їх "схожими на парочку пузатих ельфів із Володаря кілець".

У лютому державні ЗМІ показали Кіма і його маленьку доньку Чжу Е, яку дехто вважає його законною спадкоємицею, верхи на орловських рисаках під час військового параду, присвяченого 75-річчю Корейської народної армії.

Що Путін і Кім Чен Ин дарували один одному

У червні Путін і Кім підписали "угоду про всебічне партнерство", що зобов'язує дві країни до військової співпраці. Пізніше того ж місяця північнокорейський лідер подарував Путіну пару собак породи "Пхунсан", за даними державного північнокорейського ЗМІ ЦТАК. У серпні Путін відповів взаємністю, відправивши в Північну Корею 447 кіз.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Північної Кореї подарував Кім Чен Ину нібито повністю російський лімузин від компанії Aurus. Журналісти з'ясували, що багато деталей цього авто насправді вироблені в недружніх країнах.

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