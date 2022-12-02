Вони мають полегшити ситуацію з енергозабезпеченням, яка виникла внаслідок російських ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Україна очікує сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів, які мають прибути та полегшити ситуацію з енергозабезпеченням, що виникла внаслідок російських ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, за дев'ять місяців війни фахівцями "Укренерго" було проведено аварійні роботи та частково відновлено електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги, що складає 88% всіх пошкоджених об’єктів.

Також проведено аварійно-ремонтні роботи та відновлено 52 із 87 високовольтних ліній електропередач, а це десятки тисяч кілометрів.

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"Значна кількість енергооб'єктів - підстанції та повітряні лінії - після виконання аварійно-відновлювальних робіт зазнавали повторних пошкоджень. Але знову й знову енергетики відновлюють пошкоджене та повертають світло. Ми отримуємо обладнання для ремонту практично з усіх країн Європи. Нам допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів", - сказав Шмигаль.

Також він доручив віце-прем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову створити координаційний штаб, який, власне, і займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу. Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів.

"Маємо чітко визначити пріоритети. Забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі "пункти незламності". Це першочергове завдання", - додав він.

Удари по критичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня РФ здійснила сім атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Остання атака була вчинена 23 листопада. Цього дня Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них було збито. Ракети уразили низку енергооб’єктів, спричинивши блекаут.

Лише на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.

Крім того, у багатьох містах тривають екстрені відключення електроенергії.

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