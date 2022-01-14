Президент Російської Федерації Володимир Путін призначив представника РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова послом в Білорусі.
Указ Путіна опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
"Призначити Гризлова Бориса В'ячеславовича Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Республіці Білорусь", - йдеться в указі.
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Як повідомляв УНІАН, Борис Гризлов очолює російську делегацію в ТКГ з 26 грудня 2015 року - саме тоді колишній спікер Державної думи РФ Борис Гризлов був призначений повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Раніше МЗС Білорусі схвалив призначення Гризлова російським послом.
Нагадаємо, раніше Гризлов міністром внутрішніх справ Російської Федерації (2001-2003), головою Державної думи РФ IV і V скликань (2003-2011), постійним членом Радбезу РФ (грудень 2011 - квітень 2016).