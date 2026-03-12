Делегації США і Росії зустрічалися у Флориді: Віткофф розкрив деталі

Російську делегацію очолив посланець Путіна Кирило Дмитрієв.

У Флориді, США, відбулася зустріч американської і російської делегацій. Про це повідомив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Віткофф у соціальній мережі Х.

За його словами, з американського боку участь у зустрічі взяли Віткофф, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум. Російську делегацію очолив голова Російського фонду прямих інвестицій, спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

"Команди обговорили різноманітні теми та домовилися підтримувати зв'язок", - додав Віткофф.

Переговори щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що зустріч України, США та РФ може відбутися на наступному тижні у Швейцарії або Туреччині. Він розповів, що тристоронні переговори України, США та РФ планували провести на цьому тижні у вівторок-середу в Туреччині, але зустріч перенесли саме з ініціативи американської сторони.

США анонсували "додатковий прогрес" у переговорах щодо України уже в найближчі тижні. Спеціальний представник США Стів Віткофф підтверджував, що "переговори тривають". За його словами, те, що Україна й Росія здійснили черговий обмін полоненими, - це результат досягнутих домовленостей на перемовинах у Женеві зі Сполученими Штатами.

Також він нещодавно прогнозував "переломний момент" для закінчення війни в Україні. Мовляв, він з'явиться через виснаження і втому від війни обох сторін. За його словами, Сполучені Штати є оптимістичними щодо цього.

