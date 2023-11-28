Бюджет на оборонну промисловість та армію з довоєнних часів зріз втричі.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024-26 рр. У 2024 році російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу .

Як повідомляє Moscow Times, за рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом - УНІАН) - на 70% більше, ніж у 2023 році (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022 році (4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%.

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Третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на "військові цілі" було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з поточним роком ці витрати збільшаться на 163 млрд рублів. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

Путін поставив російські ресурси на перемогу

Війна Росії проти України наближається до третього року, і Москва зберігає перевагу на військовому, політичному та економічному фронтах.

Як пише WSJ, у Росії набагато більше людей для поповнення своєї пошарпаної армії, ніж в українців, яким не вистачає добре навченої піхоти. Президент Володимир Путін мілітаризує російську економіку, використовуючи високі доходи від нафти для оплати зростаючого виробництва зброї. Тим часом політичний параліч у США та Європі ставить під загрозу постачання зброї та грошей, від яких залежить виживання України.

Дезорганізованість на Заході і зростаюча готовність Росії використовувати свої людські й промислові ресурси у війні вказують на складний рік в обороні України.

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