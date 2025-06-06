Угруповання допомагало місцевій хунті понад 3 роки.

Російська приватна армія "ПВК Вагнер" йде з африканської країни Малі після 3,5 років присутності там. Відповідну заяву поширили пов'язані з угрупованням ресурси в соцмережах.

У заяві наголошується, що весь цей час вагнерівці "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму" і "виконали головне завдання" - допомогли військовій хунті, яка повалила законний уряд, захопити всі великі міста країни.

"Ми знищили тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення. Допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю. Місію завершено. ПВК "Вагнер" повертається додому", - ідеться в заяві.

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У пропагандистському відеоролику, який також розповсюдило угруповання, наголошується, що хунта вигнала з Малі військові контингенти західних країн, які роками допомагали поваленому демократичному уряду боротися з місцевими ісламістськими угрупованнями, та запросила "ПВК Вагнер" допомогти в боротьбі з силами опору.

"Народ і влада Малі вдячні "ПВК Вагнер" за роботу. Ми виконали своє завдання. І ми повертаємося додому", - пафосно йдеться в ролику.

Ситуація в Малі: що потрібно знати

Як писав УНІАН, у 2020-2021 роках у Малі відбулися два воєнні перевороти, унаслідок яких владу захопило військове командування на чолі з полковником Асімою Гоїтою. Ця хунта проголосила себе гарантом безпеки та стабільності в країні, однак зіткнулася з посиленням джихадистських атак, особливо угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та ІДІЛ - наприклад, JNIM та ISGS.

Хунта змусила Францію вивести свій військовий контингент із країни і почала співпрацю з "Групою Вагнера", яка на той момент виконувала брудну роботу для Кремля в Африці та на Близькому Сході. З кінця 2021 року "вагнерівці" увійшли в Малі й надали військову допомогу армії хунти, допомагаючи, зокрема, авіацією, артилерією та беручи участь у наземних операціях.

Однак крім боротьби з реальними ісламськими терористами "вагнерівці" також займалися терором місцевого цивільного населення. Це фіксували зокрема такі авторитетні організації як Human Rights Watch.

Під час війни з джихадистами і просто силами опору хунті "Група Вагнера" зазнала важких втрат. Одним із найгучніших епізодів став розгром великого загону вагнерівців повстанцями-туарегами в липні 2024 року.

Головне управління розвідки України тоді поспішило натякнути на свою допомогу туарегам, що викликало гостру негативну реакцію не тільки малійської хунти, а й влади сусідніх країн. Після цього в ГУР зробили вигляд, що ніколи не стверджували, що допомагали туарегам.

Водночас після бунту "ПВК Вагнер" у червні 2023 року та ліквідації Євгена Пригожина в серпні того самого року Міноборони РФ почало потроху перебирати на себе контроль над військовими операціями російських угруповань, що діють в Африці та на Близькому Сході.

Слід також додати, що основним місцем базування ПВК Вагнер в Африці завжди була Центрально-Африканська республіка, а не Малі. У ЦАР угруповання має, зокрема, економічні інтереси, оскільки місцевий диктатор віддав їм на "годування" кілька золотих копалень.

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