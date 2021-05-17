Так, Рада ЄС хоче скоординувати зусилля та проговорити план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства.

Через тижневу ескалацію конфлікту Рада Європейського Союзу збирається на термінове засідання. Міністри МЗС обговорюватимуть, як допомогти Ізраїлю і Палестині вгамувати насилля.

Скликає засідання глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, написав він у Twitter. Воно відбудеться у вівторок, 18 травня.

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Жозеп Боррель у своєму повідомленні зазначив, що тривала ескалація призвела до неприйнятної кількості жертв мирного населення. Через цей конфлікт міністри закордонних справ Євросоюзу мають зібратися на обговорення. Так, Рада ЄС хоче скоординувати зусилля та проговорити план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства.

"Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", – написав Боррель.

Загострення між Ізраїлем та Палестиною: останні новини

Ізраїльські силовики 16 травня обстріляли район Сектора Гази – місто Ель-Рімаль. Загинули щонайменше 42 людей.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що військовий потенціал ХАМАС "підірваний, а бойовики не змогли відсидітися у підземних бункерах

Тим часом Папа Римський закликав припинити насильство, доки воно не переросло у спіраль смертей.

Загалом ескалація триває вже тиждень.

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Автор: Вікторія Гордієнко