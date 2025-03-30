Сікорський пояснив, що Росія завжди нестиме загрозу для європейських країн, поки Путін перебуватиме при владі.

Російська Федерація продовжить нести загрозу для низки країн на всьому континенті, поки при владі перебуває кремлівський диктатор Володимир Путін, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Хоча в якийсь момент може трапитися так, що в окупантів просто не вистачатиме ні техніки, ні особового складу для продовження війни проти України. Адже вже зараз резерви російської армії "витрачаються дуже швидко".

"Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Путін перебуває на чолі цієї країни", - сказав він в ефірі TVN24.

Сікорський прямо заявляє, що Росія поточних днів - це "кривава диктатура". При цьому кількість політв'язнів у ній значно перевищує показники періоду Радянського Союзу. За словами глави МЗС Польщі, Кремль "промив" людям мізки, змусив їх повернутися в імперію і створив справжню ідеологію.

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"Тож Росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво", - додав Сікорський.

Інші заяви Сікорського

Раніше УНІАН повідомляв про головну перешкоду для переговорів про вступ України до ЄС. Радослав Сікорський заявив, що основною перешкодою є позиція Угорщини.

Крім того, Сікорський назвав головну проблему в переговорах США і РФ щодо України. За його словами, найголовніше у всій цій ситуації - це те, що такі переговори "суперечать канонам дипломатії".

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