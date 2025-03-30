Російська Федерація продовжить нести загрозу для низки країн на всьому континенті, поки при владі перебуває кремлівський диктатор Володимир Путін, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Хоча в якийсь момент може трапитися так, що в окупантів просто не вистачатиме ні техніки, ні особового складу для продовження війни проти України. Адже вже зараз резерви російської армії "витрачаються дуже швидко".
"Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Путін перебуває на чолі цієї країни", - сказав він в ефірі TVN24.
Сікорський прямо заявляє, що Росія поточних днів - це "кривава диктатура". При цьому кількість політв'язнів у ній значно перевищує показники періоду Радянського Союзу. За словами глави МЗС Польщі, Кремль "промив" людям мізки, змусив їх повернутися в імперію і створив справжню ідеологію.
"Тож Росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво", - додав Сікорський.
Інші заяви Сікорського
Раніше УНІАН повідомляв про головну перешкоду для переговорів про вступ України до ЄС. Радослав Сікорський заявив, що основною перешкодою є позиція Угорщини.
Крім того, Сікорський назвав головну проблему в переговорах США і РФ щодо України. За його словами, найголовніше у всій цій ситуації - це те, що такі переговори "суперечать канонам дипломатії".