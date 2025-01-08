На "Рамштайні" планується визначити план обороноздатності України до 2027 року.

Сьогодні міністр оборони Ллойд Остін вирушить на авіабазу Рамштайн у Німеччині, де 9 січня він проведе ювілейну, 25-ту зустріч Контактної групи з оборони України. У повідомленні на сайті Пентагону цю зустріч називають "знаковою".

Згідно з повідомленням, Остін зустрінеться з міністрами оборони та військовими чиновниками, щоб обговорити безпосередні потреби України на полі бою, довгострокові потреби в обороні та координацію допомоги нашій країні.

"Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення безперервного постачання ключових спроможностей, включно із системами ППО, артилерійськими боєприпасами та бронетехнікою, а також зусиллями зі зміцнення оборонної промислової бази", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначив один із чиновників Пентагону, на зустрічі буде визначено план обороноздатності України до 2027 року.

"Лідери коаліцій повинні будуть схвалити дорожні карти, в яких буде викладено потреби і цілі України в галузі ВПС, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, інформаційних технологій і морської безпеки до 2027 року. Ці дорожні карти призначені для того, щоб донори могли планувати і підтримувати Україну в майбутньому", - пояснив чиновник.

Відповідаючи на запитання щодо подальшої долі "Рамштайн", якщо американська підтримка групи зменшиться після приходу до влади адміністрації Трампа, урядовець висловив переконання що "багатосторонній характер" групи забезпечить її майбутню стійкість.

"Я не можу говорити про те, яке рішення ухвалить нова адміністрація щодо своєї ролі... я впевнений, що ці коаліції за можливостями так чи інакше продовжать свою діяльність", - додав чиновник.

Інший посадовець зазначив, що, хоча 25-те засідання "Рамштайн" стане останнім для Остіна, Міністерство оборони США не "закриває" групу, і роботу буде продовжено.

"Завдяки багатосторонній роботі, коаліціям за можливостями і всьому, що ми зробили, ("Рамштайн") збережеться в майбутньому, я вважаю, незалежно від того, як саме наступна команда буде або не буде її продовжувати", - сказав чиновник.

Засідання Рамштайн - що отримає Україна

Раніше AP писало, що на засіданні "Рамштайн" адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про великий фінальний пакет допомоги Україні.

Чиновники не назвали точну суму нового пакета. Відомо, що він буде "значним" і буде сформований із наявних запасів з метою доставки більшої частини зброї, обіцяної Україні, до моменту інавгурації Трампа. Водночас наголошується, що не йдеться про допомогу на всі 4 млрд доларів, що залишилися в рамках затвердженого Конгресом США фінансування для України.

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