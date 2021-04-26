Саме з новим штамом вірусу пов'язують значне погіршення ситуації з COVID-19 в Індії та Непалі.

Так званий "індійський" штам коронавірусу виявили у 7 країнах Європи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила головна спеціалістка МОЗ з епідеміології Наталія Виноград.

За її словами, наразі проблематична ситуація з COVID-19 спостерігається в азійському регіоні, зокрема, в Індії та Непалі, де у порівнянні з минулим тижнем значно зросли показники захворюваності та летальності - 67% та 90% відповідно.

Виноград розповіла, що у цьому регіоні виник новий штам коронавірусу – "індійський", з яким і пов'язують таке погіршення ситуації.

Наразі цей штам вірусу вже зареєстровано у 7 країнах Європи, зокрема, й у Чехії.

"Ми маємо досить серйозну міграцію, бо студентів багато з Індії. Це є реальна загроза, адже ми тільки-но пережили отой тяжкий удар, який був пов’язаний з проникнення на територію України "британського" та "південно-африканського" штамів", - зазначила епідеміолог.

Вона підкреслила, що крім Індії та Непалу, занепокоєння викликають й Шрі-Ланка та Малайзія через візити до них великої кількості туристів, а також країни Африки, де також виявили кілька нових штамів коронавірусу.

Водночас Виноград наголосила, що в Європі, за винятком Данії, Нідерландів і Німеччини, спостерігається від'ємний показник приросту нових випадків, зокрема й в Україні.

"На превеликий жаль, від самого початку передбачалося, що буде велика частина штамів, які будуть уникати імунної відповіді через мутації, які дозволяють вірусу краще реплікуватися та краще здійснювати фазу адсорбції (прикріплення вірусу до оболонки клітини - УНІАН)", - зауважила вона.

За словами епідеміолога, фахівці виявили, що "південно-африканський" та "бразильський" штами коронавірусу є одними із найбільш стійкими до впливу як антитіл, які були у людей, що вже перехворіли на COVID-19, так і до антитіл, які виникали у людини при введенні вакцини.

Водночас Виноград зауважила, що провідні фірми-виробники вакцин мають можливість швидко адаптуватися до таких змін та внести зміни у вакцину у разі необхідності.

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Автор: Антоніна Доломанжи