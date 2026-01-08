РФ має зрозуміти, що ці хлопці налаштовані серйозно: Ходжес про миротворців для України

На його думку, багатонаціональним силам для допомоги Україні знадобляться тисячі військових, щоб зупинити порушення Росією припинення вогню.

Стабілізаційні сили Британії та Франції для України повинні будуть розгорнути тисячі бойових військ, якщо вони хочуть успішно відмовити Росію від порушення післявоєнного припинення вогню. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, пише The Guardian.

За його словами, запропоновані багатонаціональні сили, які цього тижня обговорювали британський та французький лідери з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, мають бути достатньо потужними, щоб впоратися з ймовірними провокаціями, організованими Кремлем.

"Коаліція охочих повинна мати реальну силу та правила бойових дій, які дозволять їй негайно реагувати на будь-які порушення. Капітани не можуть телефонувати до Парижа чи Лондона, щоб дізнатися, як поводитися з російським безпілотником", - сказав він.

Генерал у відставці підкреслив: сценарій, що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди, нереалістичний. Він нагадав про період між 2014 і 2022 роками, коли Росією неодноразово порушувалися старі лінії припинення вогню.

На думку Ходжеса, принаймні, британські та французькі війська повинні будуть мати можливість захищатися від безпілотників та інших форм атак, оскільки дуже ймовірно, що "Росія негайно перевірить їхню здатність реагувати".

Російські війська, додав колишній генерал, "мають подивитися туди і сказати, що ці хлопці налаштовані серйозно, а не стоять у казармах десь під Львовом".

Розгортання іноземного контингенту в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 січня було підписано декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Макрон зазначив, що на саміті були узгоджені механізми моніторингу режиму припинення вогню в Україні.

Також президент Франції заявив, що першою лінією стримування російської агресії стануть Збройні сили України. Він додав, що чисельність української армії після припинення вогню становитиме 800 тисяч осіб, а західні партнери зобов'язалися забезпечити її підтримку.

За різними оцінками в Україну можуть відправити від 15 до 20 тисяч миротворців.

