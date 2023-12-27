Москва заявила, що Японія "втрачає" контроль за зброєю.

РФ лякає Японію "погіршенням двосторонніх відносин" через поставки в США ракет для ЗРК Patriot. Про це повідомляє Reuters.

Як заявила в середу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, рішення Японії про надання США ракет для систем Patriot матимуть "серйозні наслідки" для російсько-японських відносин.

Видання зазначає, що відносини між Москвою та Токіо, які й раніше були складними, значно погіршилися після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Зокрема, Японія приєдналася до своїх західних союзників у запровадженні масштабних економічних санкцій проти РФ.

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Минулого тижня Японія заявила про готовність відправити ракети Patriot до Сполучених Штатів після перегляду своїх принципів експорту озброєння – за 9 років це стане першим капітальним переглядом таких обмежень японського військового експорту.

За даними видання, новий експортний контроль Японії, як і раніше, не дозволяє їй постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни, проте може побічно принести користь Україні. Це пов'язано з тим, що США отримають додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

"Японська сторона втрачає контроль над зброєю, з якою Вашингтон тепер може робити все, що захоче... Не можна виключати, що за вже апробованою схемою ракети Patriot потраплять до України", - цитує Reuters Захарову.

Російська чиновниця заявила, що такий сценарій "трактуватиметься як однозначно ворожі дії проти Росії й призведе до тяжких наслідків для Японії в контексті двосторонніх відносин".

"Раніше цього місяця Японія та Південна Корея підняли у повітря літаки для спостереження за спільними польотами китайських та російських бомбардувальників та винищувачів поблизу своїх територій", - наголошується в публікації.

Також йдеться, що Росії та Японії ще належить розв'язувати питання, яке стосується територіальної суперечки, пов'язаної з ланцюгом тихоокеанських островів, відомих у Японії як Північні території, а в Росії як Південні Курили.

Ще до вторгнення РФ в Україну Токіо скаржився на посилення російської військової присутності на островах, які Радянський Союз відібрав у Японії наприкінці Другої світової війни.

Японія експортує ракети до ЗРК Patriot

Як повідомляв УНІАН, Японія погодилася передати США ракети для комплексів Patriot. Японський уряд послабив суворі правила експорту оборонної продукції, що дасть змогу здійснити перші поставки летальної техніки вже у 2024 році.

Варто зазначити, що виробництво ракет для систем Patriot - досить довготривалий процес, тому США не можуть швидко виготовити нові ракети на заміну тим, які були передані Україні. Японія має власне ліцензоване виробництво цих ракет, і передасть певну кількість США, аби Пентагон міг і далі передавати Україні саме американські ракети, не послаблюючи при цьому протиповітрянуу оборону самої ж Америки. Тобто ракети саме японського виробництва передавати Україні не планується: вони стануть на бойове чергування в США.

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