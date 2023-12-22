Очікується, що це дасть США додаткові можливості для надання військової допомоги Україні.

Японія вперше за дев'ять років обмежень переглянула свої інструкції щодо експорту зброї. Тепер країна готується відправити до США ракети протиповітряної оборони Patriot.

"Це має важливе значення з точки зору подальшого зміцнення японсько-американського альянсу. Це сприятиме не лише безпеці Японії, але й миру та стабільності в ширшому Індо-Тихоокеанському регіоні", — заявив головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі після оголошення, якого цитує Reuters.

Хоча експортний контроль Японії досі не дозволяє їй постачати зброю до країн, які перебувають у стані війни. Перегляд правил може опосередковано принести користь Україні у війні з Росією. Зокрема, тому, що це дає Сполученим Штатам додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

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Як відомо, система Patriot є одним із ряду складних одиниць протиповітряної оборони, наданих Заходом для допомоги Україні після вторгнення Росії. Згідно з попередніми правилами, Японія могла експортувати лише компоненти озброєнь і їй було заборонено постачати готову продукцію. Тепер вона може експортувати в країни, де знаходяться власники патентів. Будь-який реекспорт до третіх країн потребуватиме дозволу Токіо. Японія виробляє ракети Patriot за ліцензією американських компаній Raytheon і Lockheed Martin.

Водночас Токіо також розглядає можливість експорту 155-мм артилерійських снарядів, виготовлених за ліцензією BAE Systems, до Великої Британії. Представник японського уряду пояснив, що експорт розглядається, коли країна, де знаходиться власник ліцензії, подає офіційний запит. Штати досі були єдиною країною, яка подала такий запит.

Посол США в Японії Рам Емануель назвав це "історичним рішенням" і "визначним прикладом спільної прихильності Японії стримуванню".

Війна в Україні - допомога союзників

Як раніше повідомляв УНІАН, Конгрес США повинен ухвалити новий пакет допомоги Україні вже у січні 2024 року.

Водночас нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що влада США і країн Європи сильно сумніваються в доцільності продовження підтримки України.

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